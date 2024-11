Aggrediva i familiari, ma torna il giorno dopo nonostante l’ordine di allontanamento: arrestato

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Recidivo nonostante l’ordine di mantenere le distanze da quella famiglia ripetutamente aggredita. E’ una vicenda familiare dolorosa quella su cui si sono attivati i Carabinieri della Stazione di Piovene Rocchette, che hanno così arrestato un 48enne del luogo, per inosservanza del provvedimento cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare.

I militari, nei giorni precedenti all’arresto, avevano infatti dato seguito ad una misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari a carico dell’uomo su richiesta della Procura della Repubblica di Vicenza, per l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia. In particolare, il provvedimento emesso traeva origine da un’indagine condotta dagli uomini dell’Arma nel corso della quale sono state ricostruite una serie di condotte particolarmente violente perpetrate dall’uomo ai danni della moglie e dei figli minori, nel frattempo collocati in una struttura protetta.

Un modus operandi fatto di maltrattamenti reiterati che non ha però dissuaso il padre di famiglia: il giorno successivo all’esecuzione della misura infatti, i Carabinieri, hanno rintracciato l’uomo proprio nell’abitazione da cui era stato allontanato, motivo per il quale è stato subito arrestato con l’accusa di violazione del provvedimento di allontanamento. Portato in carcere a Vicenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, a seguito dell’udienza di convalida, su richiesta della Procura berica, l’arresto è stato infine convalidato ed applicata la misura cautelare della custodia in carcere. Un incubo quantomeno interrotto per la donna ed i figli, in attesa di far luce sull’intera situazione.