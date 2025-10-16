Un’alba spettacolare: Piccole Dolomiti e Summano colorate e magiche questa mattina

Il Monte Summano tinto di fucsia/arancione

Alba spettacolare e magica questa mattina, 16 ottobre, sulle Prealpi Vicentine, nonostante le nuvole. Poco prima delle 7,30 non solo il cielo si è colorato ampiamente di un fucsia-arancione particolarmente intenso, ma anche le montagne hanno riverberato di una vivace luce fra il rosa intenso e l’aranciato.

Uno spettacolo visto da molti e immortalato anche da nostri lettori, sia sul monte Summano a Piovene (come si vede dalle foto gentilmente concesse dalla nostra lettrice Antonica Maricela) che sulle Piccole Dolomiti (foto di Elena Sella: vista da Valli del Pasubio). “Questo mondo è veramente meraviglioso – spiega Antonica – e non si stancherà mai di stupirci. Peccato che noi non troviamo più il tempo di fermarci venti secondo per osservare quello che ci accade intorno!“.

