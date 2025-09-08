Motocicletta urta un muretto e collide con un’auto: 24enne grave dopo lo schianto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

C’è apprensione per le condizioni di salute di un giovane vicentino, 24enne di Longare, per il quale è stato disposto il ricovero d’urgenza in ospedale in seguito a un incidente in strada avvenuto nel pomeriggio di domenica a Piovene Rocchette.

La collisione violenta tra la moto su cui viaggiava da solo il motocilista e un’automobile si è verificata alle 17.30 circa, sul tratto della provinciale Sp349 di via Thiene all’altezza dell’intersezione da via dello Sport.

Sul posto, proprio di fronte a una carrozzeria, e dopo la segnalazione data alla centrale del 118, sono giunti in una manciata di minuti un’ambulanza dal polo medico di Santorso e una pattuglia di polizia locale del consorzio Alto Vicentino. Gli agenti si sono occupati della gestione del traffico e hanno dato supporto ai soccorsi, per poi dedicarsi dei rilievi e delle testimonianze una volta che il giovane centauro ferito in maniera grave è stato preso in consegna all’équipe di emergenza.

Dal report della polizia locale, all’indomani dell’incidente, si viene a conoscenza che i mezzi coinvolti ieri sono una motocicletta F900 di marca Kawasaki condotta da S.Z., e una Opel Astra con alla guida da un uomo (C.D.V. le iniziali). La dinamica riscostruita dello schianto vedrebbe una iniziale perdita di controllo della due ruote, con urto su una recinzione privata prima dello scontro tra i due veicoli. Si è deciso subito l’invio del 24enne all’ospedale San Bortolo di Vicenza, visto il riscontro di un trauma cranico oltre ad altri politraumi, per l’affido agli specialisti di terapia intensiva. Illeso, invece, il conducente della vettura.

