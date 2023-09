Carambola tra auto, bici, furgone in sosta e i cassonetti a bordo strada. Ferito il ciclista

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un’ambulanza del Suem 118 ha trasportato in codice giallo all’ospedale Alto Vicentino un ciclista in seguito a un incidente stradale fuori dell’ordinario accaduto nel tardo pomeriggio di domenica a Piovene Rocchette.

Sul posto, in via Trento, anche i vigili del fuoco di Schio per fornire supporto tecnico visto che la carambola tra più veicoli ha coinvolto ieri un’auto di marca Bmw, un furgone in quel momento in sosta ai margini della via, una bicicletta su cui pedalava la persona ferita e dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti differenziati.

La telefonata al 118 con richiesta di aiuto risale alle 17.30 di ieri, dopo la constatazione da parte dei presenti che l’uomo rimasto ferito necessitava di cure immediate. In attesa degli esiti dei rilievi sulla dinamica certa dell’incidente, il ciclista sarebbe stato urtato dalla Bmw 315d di olore grigio scuro con il conducente che, nel tentativo di schivarlo all’ultimo istante, è andata a sbattere sul furgone bianco Citroen parcheggiato in prossimità dei contenitori.

I pompieri altovicentini giunti sul posto dal distaccamento del 115 di Schio hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti nel problema e verificato i danni generali, mentre il ciclista ferito è stato stabilizzato dal personale sanitario del Suem e trasferito subito in ospedale. Non ci sarebbero timori di sorta sulla sua salute, in attesa però dell’esito degli accertamenti a cui è stato sottoposto dopo il ricovero. L’identità delle persone coinvolte nello scontro non è per il momento nota, ma si sa che i quattro presenti all’interno – una famiglia – della Bmw station wagon sono rimasti tutti illesi.

Riguardo ai danni extra vetture, è andato distrutto un bidoncino per la raccolta degli scarti dell’umido, una struttura di trasporto per bici e sarà probabilmente da rimpiazzare anche un palo dell’illuminazione pubblica.