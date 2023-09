Terremoto 4.9 nel fiorentino e in Emilia Romagna. Paura nel comune di Marradi e Tredozio

Il sisma è stato quindi avvertito in tutta la Toscana e nelle regioni limitrofe, compresa l’Emilia-Romagna e le Marche. Con lo stesso epicentro i sismografi hanno registrato un’altra precedente scossa di magnitudo 3.3 alle ore 04:38 e successivamente altre 8 scosse di magnitudo tra 2 e 3, sempre sull’Appennino tosco-emiliano.

Andrea Badiali, vicesindaco del comune di Marradi ha reso noto che non si segnalano grossi danni ma la situazione è in divenire: “Ci siamo svegliati con due scosse molto forti. La macchina della protezione civile e Vigili del Fuoco si è messa subito in modo. Si parla di qualche crepa o qualche calcinaccio nelle abitazioni. Stiamo verificando gli edifici più importanti come le scuole che oggi resteranno chiuse per permetterci di effettuare i controlli senza fretta. Alle 5 la gente è scesa in strada per il grande spavento – ha proseguito Badiali -, già da ora mi sembra che la situazione sia più tranquilla”.