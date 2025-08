Cercatore di funghi perde l’orientamento e chiede aiuto. Recuperato dal Soccorso Alpino

Si è concluso con il ritrovamento del fungaiolo in difficoltà l’intervento della prima serata di martedì portato a termine dal Soccorso Alpino dei 7 Comuni, tra l’altro “fresco” di nuova denominazione, dopo l’allarme scattato alle 19.30.

Malcapitato protagonista della missione di ricerca tra prati e boschi sopra la zona di malga Campomulo è stato ieri un cittadino di Piovene Rocchette, salito in montagna in solitaria per raccogliere funghi, in territorio di Rotzo.

Il 66enne si era allontanato intorno a mezzogiorno per raggiungere il parcheggio del centro per lo sci di fondo, per poi intraprendere sentieri e strade forestali sopra la Val d’Astico. Nel corso del pomeriggio nessun problema, ma al momento del rientro l’uomo avrebbe perso del tutto l’orientamento, decidendo infine di rivolgersi ai soccorritori telefonicamente. Qui è stata avviata la missione di recupero, facilitata dalle coordinate inviate dal fungaiolo grazie al segnale presente.

Un membro del Soccorso Alpino era già presente non lontano, e si è diretto verso il 66enne rimasto in attesa, provato per la camminata. Nel frattempo un mezzo fuoristrada è partito dalla sede di Gallio, fino a raggiungerlo e caricarlo a bordo dopo essersi sincerati delle sue condizioni generali di salute. Al termine della disavventura, fortunatamente conclusa senza conseguenza, il pensionato è stato affidato ai famigliari.

