Domani il saluto al titolare del Centro Expert De Pretto dopo il malore nel sonno. Luca aveva 53 anni

La chiesa di Piovene Rocchette alle pendici del Monte Summano accoglierà domani mattina il feretro e subito dopo il corteo funebre per l’addio a Luca De Pretto, cittadino conosciuto praticamente da tutti i piovenesi per l’attività di commercio di elettrodomestici e prodotti di elettronica in paese.

Si tratta di uno dei familiari titolari del punto vendita Centro Expert De Pretto, negozio ubicato in via del Barco specializzato inoltre in telefonia e informatica di cui Luca ha sempre costituito un pilastro e un cortese consulente oltre che venditore, apprezzato dai suoi clienti dell’Altovicentino.

Il cittadino piovenese, componente della numerosa famiglia, aveva solo 54 anni e se ne è andato in silenzio nel pomeriggio di martedì scorso, in circostanze impreviste. La causa è stata individuata in un probabile malore che lo avrebbe colto mentre stava riposando nella stanza da letto della sua abitazione, nel primo pomeriggio. Si tratterebbe, quindi, di una morte per cause naturali, secondo il referto firmato dal medico intervenuto nella fase dei soccorsi, purtroppo tardivi.

Il nulla osta concesso a distanza di appena due giorni lascia intendere che i dubbi riguardo alle cause di morte – probabile infarto – non siano stati giudicati tali da disporre l’autopsia sulla salma del 54enne vicentino, concedendo quindi il via libera al funerale di domani – la cerimonia è prevista alle 10 del mattino – e la sepoltura. Mentre la preghiera comunitaria del rosario sarà celebrata questa sera alle 19.15, nella stessa casa del Signore.

In tanti compaesani a Piovene ma non solo in questo luogo stanno esprimendo in modo diverso il proprio affetto attraverso messaggi di commiato e garantendo la vicinanza alla moglie Bruna e all’anziana madre Silvana, oltre che ai tre fratelli di Luca De Pretto, tutti colpiti e rimasti increduli a fronte di un lutto che nessuno si aspettava in questi giorni di fine estate.