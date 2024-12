Colpito da un malore nei locali di servizio dello stadio. Morto un dirigente del Chiampo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Pallone listato a lutto a Chiampo e una famiglia che piange l’improvvisa morte di Giuseppe Nicolato, settantenne in pensione trovato senza vita negli uffici allo stadio comunale del Chiampo Calcio, associazione sportiva che ha sede nell’impianto sportivo cittadino. L’amara e triste scoperta è toccata a un collaboratore del club, entrato all’interno dei locali e che si è trovato di fronte l’uomo accasciato su una poltrona. Subito ha dato l’allarme e sul posto è giunta un’ambulanza dall’ospedale Cazzavillan di Arzignano, ma il cuore di “Beppe” si era ormai irreversibilmente fermato, a causa di malore.

Pilastro del dietro le quinte della società calcistica locale, il dirigente da oltre trent’anni si dedicava nel tempo libero alla passione per il pallone, ricoprendo più ruoli, dal presidente al factotum di magazzino. Tutto ciò che serviva, per agevolare i giovani calciatori del paese della vallata, in passato anche nell’Arso, altra realtà sportiva. In ambito professionale aveva lavorato nell’azienda di lavorazione del marmo di famiglia. Per conoscere la data delle esequie bisogna attendere il pronunciamento della Procura di Vicenza.

Subito la notizia si è diffusa in tutto il paese, suscitando cordoglio, rivolto in particolare alla moglie Bruna e ai parenti assai conosciuti nel territorio chiampese, considerando inoltre che il padre (e prima ancora il nonno) della vittima del probabile infarto in passato era sindaco del Comune. Anche il sito specializzato Calciovicentino.it dedica un ricordo di Nicolato, la cui disponibilità costante viene ricordata dagli altri dirigenti che quotidianamente lo hanno incontrato in questi anni di condivisione. “Un giorno buio per la nostra società e per la città di Chiampo. Buon viaggio Giuseppe resterai sempre nei nostri cuori!”. Ad accodarsi ieri nei messaggi di vicinanza giunti dal calcio vicentino anche il club professionistico dell’Ovest della provincia, l’Arzignano Valchiampo, e il sindaco chiampese Filippo Negro.

Nell’estata del 2023, in sede di presentazione della stagione, fu festeggiato per la lunga e operosa militanza, ricevendo applausi da giocatori e simpatizzanti delle squadre dai colori sociali neroverdi. “Alla fine della serata – si legge nel report della serata – un applauso infinito al mitico Nicolato premiato dalla società e dall’amministrazione per il suo impegno e passione verso lo sport con una targa ricordo, da pelle d’oca l’applauso della piazza al grande Giuseppe, che commosso ringrazia”.