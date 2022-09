Vasto cordoglio in vallata per la morte di un 40enne padre di due figli. Lunedì il saluto a Federico

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un papà amorevole di soli 40 anni residente a Cornedo Vicentino è mancato nei giorni scorsi, a causa di un male incurabile che con caparbietà e dignità, insieme ai propri cari, aveva tentato di sconfiggere dopo la dura diagnosi risalente a pochi mesi fa. Il suo nome è Federico Rossato, padre di due bimbi in tenera età, tolto all’affetto della famiglia creata insieme alla compagna Cristina e a quella dei genitori Lidia e Paolo e della sorella Paola.

Intorno a loro, affronti per la grave perdita, parenti e amici a stringersi in questi giorni di fine estate che hanno portato un lutto che tutti speravano di non dover sopportare dopo il percorso di terapie che il ragioniere 40enne aveva intrapreso.

Era impiegato con mansioni amministrative in una nota azienda di Vicenza, la Artemaglia Fashion, anch’essa in lutto dopo aver appreso la triste notizia seguita a quella del ricovero in ospedale del collega di lavoro, spirato al San Bortolo la scorsa settimana. Sarebbe stata una forma particolarmente aggressiva di patologia oncologica del sangue a fargli imboccare il tunnel oscuro della malattia, che Federico ha percorso con coraggio, sorretto dagli affetti a lui più cari, cercando con tutte le sue forze di giungere a quella luce che rappresentava l’obiettivo e insieme la speranza di tutti loro.

Un destino crudele che ha imposto un aggravamento improvviso delle condizioni di salute del 40enne, avvenuto ai primi di settembre, l’hanno spenta, purtroppo, per sempre. Lunedì prossimo nel pomeriggio, alle 16, è prevista la solenne cerimonia di addio al giovane padre, che si terrà nella chiesa parrocchiale di Cornedo, dedicata a San Giovanni Battista, nel suo paese di residenza.

A salutarlo con la presenza e la preghiera comunitario in occasione dell’ultimo addio, oltre agli amici e ai compaesani insieme ai parenti, ci saranno sicuramente tanti tra i colleghi che lo hanno conosciuto nel corso della sua carriera professionale. Federico Rossato, tra gli altri impieghi passati, aveva lavorato anche per la sede di Confartigianato di Vicenza e per 13 anni nel noto studio di commercialisti Drappelli Partners a Valdagno.