E’ seduto da solo sulla panchina, si agita vedendo i militari: hashish in tasca e in casa

Stava seduto da solo su una panchina in prossimità delle scuole e dell’Auditorium nel centro di Piovene Rocchette, nella tarda serata prima di Ferragosto, quando si è avvicinata una pattuglia dei Carabinieri della stazione locale. Probabilmente per vedere se avesse bisogno di qualcosa più che per un controllo. Alla fine, però, si trattava di un 18enne che con ogni probabilità si trovava in quel luogo in attesa di qualche coetaneo da “rifornire” di marijuana o hashish, sostanze vietate di cui è stato trovato è in possesso.

A “tradire” il giovanotto che si trovava in centro del paese di sua residenza a tarda serata tra domenica e lunedì è stata l’agitazione eccessiva dimostrata alla vista dei militari dell’Arma. Un nervosismo che “da manuale” ha fatto scattare la richiesta di consegnare spontaneamente eventuali “dosi” a sua disposizione.

Per T.G., queste le iniziali del ragazzo comunque maggiorenne, a quel punto non è rimasto che collaborare “prestando il fianco” a una successiva perquisizione nel suo domicilio di famiglia nella stessa Piovene, che gli è valsa la denuncia come presunto spacciatore e non solo la segnalazione come consumatore. Da via Giacomo Matteotti e dalla panchina, quindi, la pattuglia si è spostata direttamente in casa del giovane e, in seguito, lo ha trasferito in una cella di sicurezza al comando di Compagnia di Schio, in attesa della formalità della convalida dell’arresto prevista per la mattina di lunedì. Il magistrato di turno ha disposto quindi per il 18enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione ogni giorno alla polizia giudiziaria.

Nel dettaglio, all’interno del borsello del piovenese, dopo che aveva tentato con astuzia di mostrare solo una quantità modica marijuana “spaccata” per uso personale, i Carabinieri hanno rinvenuto 9 involucri già pronti per lo smercio con complessivi gr. 4,66 di hashish. All’indirizzo di casa, invece, sono emersi ulteriori 170 grammi circa di hashish, due di marijuana ed un bilancino di precisione recante dei residui di sostanze vietate.