Infortunio sul lavoro in un cantiere: operaio scivola e sbatte violentemente la testa

Dopo quello di Zanè, altro grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio nell’Alto Vicentino: intorno alle 17,30 di oggi (26 febbraio), infatti, è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza del Suem 118 in un cantiere in via Stadio a Piovene Rocchette.

Qui un operaio è scivolato sbattendo violentemente la testa sulla benna di un escavatore nel cantiere antistante il nuovo centro diurno. Sul posto è intervenuta un’ambulanza e l’uomo è stato trasferito all’ospedale di Santorso in codice giallo per un trauma cranico. Sul posto anche in questo caso i tecnici dello Spisal dell’Ulss 7 Pedemontana.

Notizia in aggiornamento

– – – – –

