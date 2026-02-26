Due operai ustionati con l’acido in un’azienda di lavorazioni metalliche

Due operai sono rimasti ustionati con dell’acido nitrico, altamente corrosivo, nel pomeriggio a Zenè nell’azienda Monde srl. L’azienda, parte del gruppo Lvmh (dell’imprenditore francese Bernard Arnault), è specializzata nella creazione di accessori metallici e fashion jewellery per le grandi Maison del Lusso.

Il grave infortunio è avvenuto intorno alle 16 di oggi, 26 febbraio, all’interno dello stabilimento della ditta in via Galilei in zona industriale a Zanè. Per cause da accertare sono stati sversati a terra circa 300 litri di acido nitrico che ha coinvolto due addetti della stessa Azienda.

La sostanza altamente corrosiva e tossica (a contatto con la pelle provoca gravi ustioni e persino necrosi), ha ustionato due addetti, che sono stati immediatamente soccorsi da un’ambulanza del Suem 118 e trasferiti uno all’ospedale San Bortolo di Vicenza in codice giallo, l’altro (meno grave) in codice verde all’ospedale Alto Vicentino di Santorso.

Per ripristinare condizioni di sicurezza sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Schio assieme ai colleghi del reparto Nbcr di Mestre (Nucleare, Chimico, Batteriologico e Radiologico) allo scopo di trattare la sostanza nella maniera più idonea. Sul posto anche i carabinieri, il personale dello Spisal dell’Ulss 7 e i tecnici dell’Arpav per i rilievi del caso.

L’intervento é ancora in corso di svolgimento.

Notizia in aggiornamento

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.