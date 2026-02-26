Nuovo bando Erp per i 18 alloggi per anziani all’ex asilo Rossato. L’annuncio in Regione

È ai nastri di partenza un nuovo bando speciale finalizzato a rinnovare la graduatoria per 18 alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp) a Malo ad anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti. Il bando, che sarà pubblicato dal Comune, è stato approvato con una delibera della Giunta Regionale su proposta dell’assessora regionale ai servizi sociali, longevità, politiche abitative, Paola Roma.

I mini alloggi, che saranno ricavati nella ex scuola materna Rossato grazie all’intesa tra Ater Vicenza e Comune di Malo, erano già stati assegnati tra il 2021 e il 2022 con graduatoria scaduta nel 2025, che necessita di un nuovo bando per essere rinnovata. Con questo bando speciale, previsto dalla legge regionale 39 del 2017 sull’edilizia residenziale pubblica, si propone una soluzione abitativa rivolta ad anziani autosufficienti, o parzialmente tali, che potranno così disporre di ambienti moderni e confortevoli. I lavori, però, devono ancora partire.

La struttura è collocata in una posizione strategica del territorio comunale, comoda a negozi e servizi; può contare su spazi interni ed esterni adeguati alle necessità delle famiglie che abiteranno l’edificio. “Questo progetto – sottolinea Paola Roma – dimostra quanto sia fondamentale fare rete tra istituzioni e servizi territoriali per offrire risposte reali e durature ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie. La casa non è solo un tetto, ma uno strumento essenziale per costruire comunità, dignità e inclusione stimolandone l’autonomia”.

Per partecipare oltre ai requisiti generici previsti dalla normativa per l’assegnazione degli alloggi Erp, sono previsti ulteriori requisiti: aver compiuto 60 anni alla scadenza del bando, essere autosufficienti o parzialmente autosufficienti e avere un nucleo familiare composto dal solo richiedente o dal coniuge o convivente da almeno due anni.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.