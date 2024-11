La Chiesa di Rocchette perde “i pezzi” dal tetto ma rimane agibile. Intervento dei pompieri

Vigili del fuoco intorno al quartiere operaio a Rocchette, nel Comune di Piovene, per una “pausa” pranzo tutt’altro che di riposo intorno alle 12.30 di oggi dopo una chiamata al 115. E nemmeno per una preghiera sotto l’altare della chiesa di San Giuseppe, visto che si è reso necessario il loro intervento qualificato per porre rimedio al distacco di una trentina di pennelli, alcuni dei quali caduti al suolo dal tetto.

La squadra tecnica di pronto intervento giunta dal distaccamento di Schio, con il supporto dei colleghi del comando provinciale dotati di una piattaforma aerea, si è messa al lavoro nell’edificio sacro che sorge tra via Monte Cengio e via Generale Dalla Bona.

Al termine la Casa del Signore di Rocchette è stata comunque dichiarata di nuovo agibile, non sussistendo rischi per l’incolumità delle persone dopo le verifiche del caso. Per evitare altri inconvenienti si è proceduto a rimuovere i pannelli compositi – di rame e catramina come materiale utilizzato -, scongiurando la caduta di quelli pericolanti. Per il momento non si conosce l’origine del problema. Il funzionario di guardia recatosi sul posto ha provveduto ad un sopralluogo tecnico per escludere che il danno del tetto si fosse esteso alla struttura.

Inevitabile in ogni caso, nel futuro prossimo, rimettere le mani sul tetto dell’edificio sacro, oggetto di un restauro non troppo lontano negli anni, per ripristinare la condizione precedente al problema improvviso verificatosi a metà giornata.