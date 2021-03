Scivola fra le rocce dell’Astico per soccorrere il figlio: grave papà soccorso in elicottero

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Alle 11.30 circa il Soccorso alpino di Arsiero è stato allertato dalla Centrale del Suem per un pescatore caduto alcuni metri in un tratto roccioso del torrente Astico a Piovene Rocchette.

L’uomo stava scendendo verso il corso d’acqua sotto il ponte di Sant’Agata con i due figli minorenni quando, in un tratto nel quale stavano usando un corda di fortuna, uno dei due ragazzini è caduto. Per correre a vedere come stava, il padre a sua volta è scivolato sulla roccia liscia, finendo cinque metri più sotto.

Chiamati i soccorsi, sul posto è intervenuto l’elicottero di Verona emergenza, che ha calato con 20 metri di verricello l’equipe medica e il tecnico di elisoccorso. Questi hanno prestato le prime cure urgenti all’infortunato, per un possibile politrauma, e nel frattempo son stati raggiunti dal personale sanitario di un’ambulanza e da una decina di soccorritori.

L’uomo è stato imbarellato, verricellato dall’interno della gola e spostato in un prato dove, dopo un ulteriore approfondimento medico è stato imbarcato e trasportato all’ospedale in codice rosso. Intubato, è ora ricoverato nel reparto di rianimazione in gravi condizioni. Le squadre hanno quindi provveduto al recupero in sicurezza dei due ragazzi e del personale sanitario. Alcuni soccorritori hanno quindi fatto risalire il gruppo per alcuni metri verticali, imbragati e assicurati alla corda, mentre altri hanno attrezzato con una corda fissa 60 metri del resto del percorso sdrucciolevole. Il ragazzo che era scivolato e che aveva una caviglia gonfia e qualche graffio è stato preso in carico dalla madre.