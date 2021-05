Muore a 47 anni per un probabile shock anafilattico dopo la cena di pesce

Si pensa a una reazione allergica con esiti letali come causa della morte prematura di un 47enne di Torri di Quartesolo, avvenuta nei giorni scorsi e su cui la Procura di Vicenza ha disposto degli approfondimenti con il contributo dei carabinieri della stazione dell’Arma.

Il fatto risalirebbe a mercoledì sera, dopo cena e la vittima si chiamava Marco Martelli, vicentino che aveva lavorato fino a poco tempo fa in un negozio di articoli per animali in corso Padova a Vicenza.

A rivelare alcuni particolari intorno alla morte dell’uomo originario del Molise che non presentava particolari problemi di salute, è stato il Corriere del Veneto poi ripreso da altri quotidiani del Veneto. A far scattare l’allarme l’altra sera poco, prima delle 20, è stato il coinquilino che aveva cenato con lui pochi minuti prima e che invece non avrebbe patito alcun problema di salute.

Motivo per cui il sospetto primario risiede nell’ipotesi verosimile di un’intossicazione di origine allergica. Sul tavolo, del pesce crudo, in particolare crostacei, con il commensale a patire delle difficoltà respiratorie che si sono aggravate in pochi minuti. I soccorsi del Suem 118 sono giunti da Vicenza nell’appartamento dell’area residenziale che si trova tra il centro cittadino e il corso del Tesina, facendo quanto possibile per salvare la vita al 47enne esanime, già in condizioni critiche e rivelatesi irreversibili.

Nonostante i tentativi di rianimazione prolungati da parte dei sanitari, Marco è deceduto, senza poter nemmeno raggiungere l’ospedale San Bortolo. Non essendoci elementi che possano ricondurre al concorso di altre persone, e avendo il medico legale riscontrato i tipici segni dello shock anafilattico, il procuratore di turno ha preferito non disporre l’esame autoptico e concedere ai familiari il nulla osta per la sepoltura della salma. La cui data sarà fissata probabilmente in queste ore.