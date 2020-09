Si è spenta l’assessore Cristina Longhi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il comune di Piovene Rocchette piange l’assessore Cristina Longhi, che si è spenta dopo anni di lotta contro un tumore.

Ad annunciarlo è il sindaco Erminio Masero. “È con grande dispiacere che sono ad informare che Cristina, attuale Assessore del nostro comune, ha perso la sua battaglia contro il male che combatteva da tanti anni. È stato un onore per me e per i miei collaboratori lavorare con lei, ci ha insegnato cosa significa non mollare mai, cosa significa amare la vita, cosa significa affrontarla col sorriso sulle labbra. Siamo vicini al suo adorato Franco, alle amatissime figlie Giorgia e Giada, a mamma Adriana e papà Gianni, a loro va il nostro abbraccio e il nostro affetto. Ciao Cristina ti vogliamo bene”.

Un messaggio toccante quello rivolto a una donna che da tanti anni combatteva con la malattia. Classe ’67, la Longhi era stata assessore tra il 2014 ed il 2019, venendo riconfermata l’anno scorso da Masero con le deleghe al Sociale, Lavoro, Famiglia, Anziani, rapporti con l’ULSS.

Una donna amata e rispettata in paese per la sua grande sensibilità, umanità, dedizione ai più deboli, che fino all’ultimo si era dedicata a portare avanti tutte le iniziative promosse dal suo assessorato.