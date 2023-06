Valeria Cusinato scrittrice in erba: la liceale piovenese finalista del premio Chiara Giovani 2023

Sono trenta i finalisti, provenienti da tutta Italia, del Premio Chiara Giovani 2023, un concorso di scrittura creativa per giovanissimi legato al Premio letterario “Piero Chiara” e che ha lo scopo di incentivare le attitudini linguistiche e letterarie dei ragazzi. Tra questi, Valeria Cusinato, studentessa all’IIS Tron-Zanella di Schio, originaria da Piovene Rocchette, con il racconto ‘La parte migliore del viaggio’, in cui “un ragazzo torna nel suo paese natio per rivedere quei posti che conosce meglio di ogni altro luogo sulla terra, così banali ma così speciali allo stesso tempo. Dopo tutti gli anni passati lontano, però, qualcosa potrebbe essere cambiato”.

Rivolto ai nati tra 2003 e 2008, il concorso nazionale, quest’anno, ha visto la partecipazione di 150 giovani, che hanno presentato un elaborato originale ed inedito sulla traccia del tema “Eccomi”; il testo sarebbe stato poi valutato da una giuria tecnica di esperti e dalla giuria di lettori, formata da 150 giurati.

“Leggere racconti scritti da ragazze e ragazzi giovanissime significa fare una immersione diretta e senza filtri in un mondo poco conosciuto, cioè significa osservare una parte di esso che è ancora al buio. Significa anche immaginare il futuro, ossia fin dove queste ragazze e ragazzi potranno spingersi. Cosa succederà domani, che sentimenti avranno la meglio?”, si chiede Antonio Pascale, membro della giuria tecnica e vincitore dell’edizione del Premio Chiara dell’anno scorso.

“Questi racconti parlano di un percorso, spesso complicato, alla fine del quale il protagonista dice: eccomi. Come dire, mi sono spogliato dei vecchi vestiti e ora ne indosso di nuovi” conclude Pascale.

“Eccomi” è una parola che esprime l’importanza di curarsi del prossimo, esserci nelle difficoltà, fargli capire che non è solo; grazie a questa traccia, i ragazzi hanno avuto la possibilità non solo di dimostrare le proprie abilità nella scrittura, ma anche di esternare lati reconditi di sé stessi.

I premi in palio sono sette, di cui il primo consiste in 500 euro offerti da Reale Mutua Varese. I trenta finalisti saranno intervistati a Varese il 24 settembre, mentre la premiazione, sempre a Varese, è fissata per il 15 ottobre.

Noemi Zordan