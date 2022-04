Sicurezza, controlli straordinari: 7 persone allontanate dal territorio comunale

Sinergia tra il comune di Piovene Rocchette e la Questura di Vicenza. Su richiesta del sindaco sono stati effettuati controlli speciali per la sicurezza del territorio avvallati dal Questore di Vicenza Paolo Sartori con l’invio di agenti di polizia per la verifica di veicoli, persone e attività commerciali. L’operazione si è svolta nella giornata di ieri, 14 aprile, nel perimetro comunale e centri urbani limitrofi. L’ordinanza del questore è stata predisposta a seguito dell’impegno preso nei confronti del primo cittadino di due settimane fa.

Allora Erminio Masero si rivolse al Questore per chiedere intensificazione dei controlli contro la lotta al degrado e alla delinquenza. Anche i Sindaci dei Comuni dell’area hanno espresso la volontà di dare un segnale forte alla cittadinanza aumentando lo sforzo nel riportare ordine contro episodi di microcriminalità, in particolare furti. Alle attività operative di ieri hanno concorso, circa 25 uomini, tra polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale di Schio e reparto prevenzione crimine della polizia di stato. Tutte le attività sono state integrate con la predisposizione di posti di controllo lungo le principali arterie stradali in ingresso ed in uscita dall’area interessata dalle operazioni, nonché nei pressi del Casello autostradale.

Interessati ai controlli degli agenti anche le attività commerciali presenti nei centri urbani interessati. Sono stati verificati agli avventori di 5 Esercizi pubblici, sia di carattere amministrativo che riguardanti il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19. Le operazioni si sono concluse con l’ispezione di 81 veicoli, 132 persone e due sale giochi. Entrambe le attività sono state sanzionate per la violazione dell’orario di chiusura imposto dall’ordinanza comunale.

Per quanto riguarda i provvedimenti firmati dal Questore Paolo Sartori sono stati obbligati a tornare al proprio comune di residenza 4 soggetti, gravati di foglio di via obbligatorio per precedenti penali e di polizia. Ben 7 sono gli avvisi orali emessi a carico di cittadini italiani e stranieri riconosciuti pericolosi a causa di precedenti tra cui reati contro la persona e per spaccio di sostanze stupefacenti. Altre 3 persone sono state allontanate dal territorio nazionale, 2 sono cittadini marocchini e la terza persona è originaria del Bangladesh. A proprio carico ci sono precedenti penali e/o di polizia di varia natura e non sono più in possesso dei requisiti richiesti per risiedere in Italia. Dovranno lasciare quanto prima il nostro paese altrimenti verranno denunciati alla Procura della Repubblica ed accompagnati verso il Paese di origine.

“Le Forze dell’Ordine rappresentano un importante punto di riferimento per i cittadini. E’ di fondamentale importanza apprendere da vicino quali sono le esigenze della cittadinanza sotto il profilo della sicurezza urbana e dell’ordine pubblico – ha evidenziato il Questore Sartori –. Per questo motivo ed a questo scopo sono di fondamentale importanza gli incontri sul territorio provinciale con i Primi Cittadini e gli Amministratori locali, iniziative fondamentali per implementare concretamente i concetti di sicurezza integrata e partecipata. Occorre sistematicamente mantenere la prossimità degli operatori delle Forze di Polizia e la loro visibilità ai fini di una efficace deterrenza, così da accrescere il senso di tranquillità di tutta la collettività”.