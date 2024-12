Al via il Giubileo, alle 19 Papa Francesco apre la Porta Santa a San Pietro

Prende il via oggi il Giubileo. Si entra nel vivo stasera, quando, alle 19, papa Francesco aprirà la Porta santa della basilica di San Pietro, dando ufficialmente il via all’Anno santo. Presente per l’occasione anche la premier Giorgia Meloni. Subito dopo, il pontefice celebrerà la messa di Natale.

Ieri, all’inaugurazione di Piazza Pia, Meloni ha parlato di “metodo Giubileo” per “ricordare che le cose in Italia si possono fare bene e velocemente”.

Il Giubileo ordinario 2025 terminerà nell’Epifania del 2026. L’ultimo è stato quello del 2000, sotto papa San Giovanni Paolo II. Il primo della storia fu promulgato da Bonifacio VIII nel 1300. Nel 2015 Bergoglio aveva indetto il Giubileo straordinario della misericordia. Per l’evento in questi giorni sono attesi oltre 32 milioni di persone.

E per questo già da due giorni è scattato il piano della sicurezza, con 700 unità delle forze dell’ordine operative ogni giorno in aggiunta a quelle già in servizio.

Le misure più stringenti riguardano tre aree di sicurezza: l’area di rispetto, più esterna e priva di limitazioni, l’area riservata, a cui sarà possibile accedere solo dopo aver superato i controlli di pre-filtraggio lungo via della Conciliazione, via di Porta Angelica e piazza Sant’Uffizio, e infine l’area di ‘massima sicurezza’, la cosiddetta zona rossa, corrispondente al perimetro interno di piazza San Pietro, a cui si potrà accedere solo dopo il controllo con il rapiscan sia delle persone che degli effetti personali.

I servizi all’interno della piazza saranno curati dall’ispettorato di Polizia Vaticano in sinergia con le Autorità della Santa Sede. A vigilare sull’area di massima sicurezza tiratori scelti e squadre antiterrorismo, cinofili, artificieri e reparti speciali di polizia e carabinieri. Saranno attive le postazioni anti-drone istallate dai comparti delle forze armate. Nessun segnale sarà sottovalutato dal punto di vista della prevenzione della minaccia terroristica, soprattutto alla luce dell’attacco avvenuto venerdì scorso a Magdeburgo.

La Porta Santa di San Pietro viene aperta dal Papa solo in occasione del Giubileo. Di solito è la prima Porta ad essere aperta e il gesto identifica l’inizio dell’Anno Santo. E’ da oltre cinque secoli la porta più importante del Giubileo. Papa Francesco la aprirà oggi alle 19 dando il via ufficiale all’Anno Santo 2025. Tra le novità del Giubileo 2025, una webcam installata sulla Porta Santa di S. Pietro per consentire a chi non potrà viaggiare di attraversarla quantomeno virtualmente.

Durante il Giubileo verranno aperte le Porte Sante di tutte le Basiliche papali. Con una novità: Bergoglio il 26 dicembre ne aprirà simbolicamente una per tutte nel carcere di Rebibbia. Si tratta di una prima volta nella storia degli Anni Santi. Il 29 dicembre il Vicario di Roma, cardinal Baldo Reina, su mandato del Papa, provvederà ad aprire la Porta Santa a S. Giovanni in Laterano. Il 1 gennaio 2025 sarà aperta la Porta Santa della Basilica di S. Maria Maggiore; il 5 gennaio toccherà a quella di San Paolo fuori le Mura.