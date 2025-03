Senza tempo, per tutte le età e “multiarte”: ecco “Il Piccolo Principe” al Teatro Comunale

Il “principe” è uno solo, ma si sdoppia in quattro diverse opportunità di assistere a Thiene a uno spettacolo senza tempo e che sa rinnovarsi e poi meravigliare di volta in volta e di versione in versione proposta. Il Teatro Comunale della città altovicentina si appresta a dedicarsi alla messa in scena de “Il Piccolo Principe, rappresentazione originale che sarà proposta in più momenti tra sabato e domenica e che promette di unire danza, teatro e narrazione per dare vita a uno dei racconti più amati di sempre, scritto da Antoine de Saint-Exupéry.

L’evento, firmato “Leggere per Ballare by Rosanna Pasi”, è realizzato con la partecipazione attiva delle scuole di danza del territorio, portando sul palco giovani talenti in un’esperienza artistica unica. Uno spettacolo che si preannuncia coinvolgente ed emozionante come da premesse nella presentazione offerta dal Comune di Thiene, ente locale che ha concesso il proprio patrocinio.

Pensato e quindi adatto per le famiglie e particolarmente consigliato ai bambini, che potranno immergersi nella poesia e nella magia di una storia che attraversa ormai da 80 anni il mondo e anche il tempo, sin dalla sua prima pubblicazione in formato libro. Ma da cui poi ogni forma di arte ha attinto: dal cinema al teatro, fino alla danza. Quattro le “tappe” del Piccolo Principe in scena: sabato alle 18.30 e alle 21, domenica alle 16 e 18.30. Sono ben 11 le scuole di danza vicentine coinvolte nel progetto artistico, con regia di Arturo Cannistrà, coordinamento artistico di Ornella Pegoraro e coordinamento tecnico di Francesca Bolzon e Paola Zamunaro. Biglietti disponibili il giorno dello spettacolo presso il botteghino del teatro, a partire da un’ora prima dell’inizio di ogni rappresentazione.

A partecipare:

• Artedanza – Thiene

• ASD Chorus – Lusiana

• Dance Academy by Vertical Academy – Arzignano

• Danzarte Benessere in Movimento – Marostica

• Danzaè – Breganze

• Etra Danza – Montecchio Maggiore

• Kinema Centro Danza – Camisano Vicentino

• Oltre la Danza – Creazzo, Noventa Vicentina

• Orizzonte Danza – Schio

• Palladio Danza – Vicenza

• Progetto Artem Motus – Valdagno