Ponte viale Europa Unita: lavori di adeguamento sismico e divieto di transito fino al 17/9

È stato prorogato fino a venerdì 17 settembre il divieto di transito sul ponte di viale Europa Unita a Schio, chiuso al traffico per consentire i lavori di adeguamento sismico.

“Il crono programma prevedeva la riapertura al transito da domani 20 agosto. Durante l’intervento sulla struttura portante, però, sono stati rivenuti dei sottoservizi che necessitavano di essere adeguati e inevitabilmente il cantiere ha subito una riorganizzazione dei tempi di lavoro – spiega il Sindaco Valter Orsi −. Voglio ricordare che per far partire questo intervento, necessario per garantire la sicurezza del ponte che attraversa il torrente Leogra, abbiamo atteso la conclusione dei lavori del primo stralcio della variante Sp 46 Destra Leogra in modo da garantire una viabilità alternativa di collegamento tra Schio e Magrè e Ca’ Trenta ed evitare il più possibile disagi agli automobilisti”.

Dopo la riapertura del ponte gli interventi proseguiranno con l’asfaltatura finale di tutta la nuova bretella e del tratto di viale Europa Unita. Da ottobre, inoltre, si procederà con la piantumazione di una sessantina di alberi per rendere la nuova bretella un viale alberato come previsto dal progetto.