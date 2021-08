Playoff Champions : vincono le squadre di casa. Stasera la Roma in Conference contro il Trabzonspor

: i portoghesi si aggiudicano il primo dei due match vincendo 2-1 allo stadio da Luz. Yaremchuk premia il taglio in area di Rafael Silva, che al 10’ con un diagonale sinistro chirurgico batte sul secondo palo Drommel. Gli olandesi sembrano rispondere al 28′ con il destro di Zahavi, ma la rete dell’ex Palermo viene annullata per fuorigioco. I padroni di casa raddoppiano al 42′ con Weigl, che sfrutta un pallone vagante in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel secondo tempo gli ospiti accorciano le distanze con la splendida percussione centrale di Gakpo, che trova l’angolino dal limite dell’area e segna il 2-1 al 51′. Grazie a questo successo, il Benfica potrà presentarsi ad Eindhoven con due risultati su tre a disposizione.

Il Malmoe vince 2-0 contro il Ludogorets e mette un piede nei gironi di Champions. Gli svedesi sbloccano la sfida già al 26′ con la rete di Birmancevic. Al 61′ il Malmoe raddoppia grazie a Berget, al posto giusto al momento giusto dopo la non perfetta parata di Kahlina su Christiansen. Nella sfida di ritorno in Bulgaria, al Ludogorets servirà una vera impresa. Persino una sconfitta con un gol di scarto, invece, regalerebbe la fase a gironi al Malmoe dell’ex Milan Jon Dahl Tomasson.

A Berna partita ricca di emozioni con lo Young Boys che, in inferiorità numerica dal 25′, vince 3-2 in casa contro il Ferencvaros. Il primo gol del doppio confronto lo trovano gli ungheresi, in vantaggio al 14′ grazie a Boli. Al 16′ però Elia firma il pari con una conclusione dalla lunga distanza. Gli uomini di Wagner passano in vantaggio grazie a Sierro, che al 40′ completa la rimonta elvetica con un destro all’incrocio dopo la ribattuta di Dibusz. Al 65′, arriva addirittura il 3-1 ed è un grandissimo gol di Garcia, che parte dalla sua metà campo e indirizza sul secondo palo con una conclusione angolatissima. Gli ospiti riaprono la partita all’82’ con Boli, che dal limite trova incrocio dei pali e doppietta. Lo Young Boys in Ungheria avrà due risultati su tre per volare ai gironi di Champions.

Questa sera alle 19.30 la Roma incontrerà il Trabzonspor nella gara d’andata dei playoff di Conference League, la terza competizione continentale dell’Uefa che vede in gioco squadre provenienti da ogni campionato d’Europa, con una sola rappresentante per le nazioni – come Italia, Spagna, Germania, Francia e Inghilterra – con il più alto coefficiente nel ranking. I giallorossi di Mourinho sfideranno il Trabzonspor, in cui giocano due ex giallorossi, Gervinho e Bruno Peres. Il ritorno sarà giovedì 26 agosto alle 19 allo stadio Olimpico. Sono 22 le partite in programma oggi: si parte alle 15 con l’incrocio tra i kazaki dello Shakhter Karagandy e gli israeliani del Maccabi Tel Aviv, chiudendo alle 22:30 con Santa Clara-Partizan. Tra le squadre più attese anche il Tottenham, ospite dei portoghesi del Paços de Ferreira, il Rennes che attende il Rosenborg e il Feyenoord che sfida in casa l’Elfsborg.