Dal Cammino di Ronda alle Risorgive del Bacchiglione, dalle escursioni al workshop: gli eventi del weekend

Marzo, ormai, si avvia alla conclusione. La primavera, invece, è appena iniziata. Una cosa, però, non cambia: la molteplicità di cose da fare e luoghi da visitare e vivere nel Vicentino durante il weekend. Come d’abitudine, la “bussola” di Radio Eco Vicentino viene in aiuto di coloro che sentono il bisogno di orientarsi in mezzo a tale moltitudine. Martina Polelli e il suo ospite “internazionale” Mr Charly hanno riepilogato, ai microfoni di “Festa Italiana“, gli eventi e le manifestazioni in programma per il fine settimana in Provincia.

Domenica 23 marzo, a Zanè, torna la Sagra di San Giuseppe, con mercatini, spettacoli, laboratori, giochi, balli in contrà e stand gastronomici. Nella stessa giornata, a Marostica, nuovo appuntamento con l’apertura del Cammino di Ronda dal Sentiero dei Carmini, un antico tracciato che all’ombra della vegetazione di Parco Salin porta al Castello Superiore.



Sempre domenica 23 marzo, a Bassano del Grappa, andrà in scena lo spettacolo “Mortina“, musical per tutta la famiglia tratto dalla fortunatissima serie della geniale autrice e illustratrice Barbara Cantini. Domani e domenca 23 marzo tornano le Giornate Fai di Primavera. Le aperture nel Vicentino interesseranno i Comuni di Vicenza, Orgiano, Val Liona e Bassano del Grappa.

A Lonigo, da oggi e fino a lunedì 24 marzo, torna l’omonima fiera, giunta alla 539° edizione. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di artigianato, commercio, agricoltura e molto altro. A Villaverla, domani, si terrà un evento a tema acqua, che porterà a conoscere questo affascinante e prezioso elemento lì dove nasce il fiume vicentino per eccellenza: il Bacchiglione.

Domenica 23 marzo torna, per la quarta edizione, la Giornata Regionale dei Colli Veneti. Numerosi gli eventi tra cui scegliere in tutta la Provincia di Vicenza, dove sono in

programma escursioni, visite guidate, passeggiate con gli asini, pranzi, aperitivi, biciclettate

e soggiorni. A Vicenza, nella medesima giornata, in occasione della Festa del Papà, i Servizi Educativi del Museo Diocesano organizzano una “pazza” festa al Museo.

Rimanendo nel capoluogo berico, e sempre domenica 23 marzo, appuntamento al Museo del Gioiello per un workshop creativo durante il quale si realizzeranno collane con un elemento di corallo. Sempre a Vicenza, domani e domenica 23 marzo, si terranno le celebrazioni per il 150° anniversario della locale sezione del Cai.

Gabriele Silvestri