Scontro tra due auto all’incrocio. Feriti in maniera lieve i due conducenti

Incidente serale ieri nella vallata del Chiampo, con ambulanza del Suem e vigili del fuoco ad accorrere in corrispondenza di un incrocio intorno alle 22.15 di mercoledì, andando a soccorrere due automobilisti e mettere in sicurezza il luogo dell’incidente.

Ad andare in collisione sono state due berline che viaggiavano in direzione opposta, a bordo solo i conducenti. L’impatto è avvenuto con le rispettive parti anteriori laterali, per cause in corso di verifica dopo i rilievi portato in campo dai carabinieri della stazione locale.

Forze dell’ordine e di soccorso sono state inviate dalla centrale del 118 a Chiampo in via Pace, all’altezza dell’intersezione incrocio via Dal Maso. Le due persone che si trovavano negli abitacoli, seppur doloranti per le conseguenze dell’urto improvviso, nel frattempo erano già uscite in autonomia lasciando il sedile di guida.

Incidente Chiampo, 21/07/2021 1 di 3

La collisione era stata violenta ed entrambe – non è stato reso noto se si trattasse di uomini o donne nè le generalità dei malcapitati protagonisti dell’incidente – hanno riportato delle contusioni. Le lievi ferite riportate sono state medicate sul posto dal personale sanitario, senza necessità di ricovero immediato.