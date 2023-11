Raccolto dalla strada tremante di paura, il giovane Leus cerca casa (e Cioko ha trovato famiglia)

Appena il tempo di gioire per l’adozione di Cioko, incrocio amstaff che dopo mesi di canile ha finalmente trovato una casa per sempre e a sua misura, e i volontari di Enpa si sono trovati a fare i conti con l’abbandono crudele di Leus, anche lui un cucciolotto di molosso trovato che vagava disperato a Schio con il maltempo in corso.

Nessun microchip, ma tanta paura negli occhi e nell’atteggiamento del cane, evidentemente giovane, ma già provato dalla cattiveria umana.

“Lo abbiamo trovato che vagava spaesato – spiega Federica De Pretto, presidente Enpa Thiene Schio – E’ un cucciolotto che ha sicuramente meno di un anno ed è di taglia medio contenuta”.

E’ l’esperienza che fa parlare i volontari e consente loro di capire fin dal primo colpo quando un cane viene abbandonato perché chi lo aveva adottato ha deciso di disfarsene.

Leus infatti è un cane che viveva in famiglia, non è un randagio. E’ finito in strada e sarebbe finito sotto un’auto e quando è stato avvicinato per essere salvato da una morte certa si è messo sulla difensiva, sconvolto dalla paura.

Il suo terrore però è stato presto ammorbidito dalla pazienza e dal cuore dei volontari e ora il cane ha cominciato a fidarsi.

“Per lui, come per Cioko, abbiamo bisogno di una famiglia che sappia gestire un certo tipo di cani, che non sono per tutti – sottolinea Federica De Pretto –. Ha bisogno di fare attività, di una casa che non abbia recinzioni facili da saltare, e di tanto affetto. E’ di una bellezza che lascia senza fiato e sono certa che è un cane in grado di dare tante soddisfazioni. Lo abbiamo visto acquistare fiducia molto velocemente, segno che impara in fretta. Cerca una casa per sempre, dove poter dimenticare la paura dell’abbandono”.

Tanti gattini abbandonati disponibili nelle case dei volontari

Ci sono ancora troppi gattini abbandonati senza casa e senza famiglia e dai volontari di Enpa l’appello è accorato: “Sono quelli che abbiamo raccolto questa estate, erano tantissimi. Li abbiamo salvati dalla strada o addirittura da cassonetti dell’immondizia e ce li siamo portati a casa. Ma erano talmente tanti che non siamo riusciti a trovare un’adozione per tutti e ce ne sono ancora troppi nelle nostre case, in attesa della loro famiglia per sempre”.

E’ sempre il solito problema: le mancate sterilizzazioni. Nel moderno Alto Vicentino troppe persone scelgono di non sterilizzare i loro gatti e, una volta che si trovano la cucciolata, abbandonano i micini a morte certa e a volte perfino la mamma, che fino a pochi minuti prima era abituata in casa e si trova per strada con i piccoli appena nati.

“Ora che si fa? Potranno questi gatti – si chiedono i volontari – vivere per sempre nel nostro bagno o nella camera degli ospiti? Non potremmo aiutare altri gatti finché la situazione delle non-adozioni è questa. E la prossima estate chi chiamerete? Non abbandonate loro una seconda volta ma per favore non abbandonate nemmeno i volontari di Enpa. Tanti gattini di 3-4-5 mesi cercano casa, aiutateci a trovargliela”.

Per informazioni o per adottare Leus o qualche gattino inviare messaggio sms o whatsapp al numero 347 2796801.