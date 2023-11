Si accascia al suolo mentre è al lavoro al banco carni all’Eurospin: muore un 40enne

Avrebbe fatto appena in tempo a chiedere aiuto, prima di cadere a terra improvvisamente e perdere conoscenza, senza più riprendersi. Nel giro di un’ora, poi, nella tarda mattinata di domenica, un medico d’emergenza giusto nella filiale del quartiere di San Pio X di Eurospin ha constatato il decesso di un uomo di soli 40 anni, al lavoro nel banco carni come apprendista, vittima di un grave malore.

Il suo nome era Marco Spaliviero, solo da pochi giorni era entrato in organico dipendenti del supermercato di viale della Pace, con mansioni di macelleria nel reparto alimentari. Era originario di Monticello Conte Otto/Cavazzale. L’allarme era scattato l’altro ieri intorno alle 10.50, con invio in codice rosso di un’ambulanza del Suem 118 per raggiungere l’area di emergenza e le manovre di rianimazione cardiopolmonare portate a lungo nella speranza di riattivare il battito, purtroppo andate senza esito.

Un probabile infarto, la causa di morte, stando alle circostanze. Possibile che dalla Procura di Vicenza, informata del tragico evento, venga disposta l’autopsia sulla salma di Spaliviero. Se si sia trattato di un malore fulminante o di un malore conseguenza di altre patologie non è dato a sapersi. Sul posto è giunta una Volante della Polizia di Stato impegnata in uno dei servizi di controllo del territorio. Prima dell’arrivo dei soccorso, i colleghi e dei clienti hanno cercato di prestare supporto, chi andando a recuperare un defibrillatore e chi attivandosi per alternarsi nel massaggio cardiaco.

Sul posto, nel corso dei tentativi di rianimare il 40enne residente proprio a Vicenza, sono giunti dei familiari della vittima, disperati alla constatazione del decesso del proprio caro, decretata dalla squadra sanitaria di emergenza intervenuta. Secondo quanto si è appreso, la giovane compagna dell’uomo è in attesa di bimbo dalla loro unione. In precedenza Marco Spaliviero aveva lavorato come addetto alla macelleria presso GB Ramonda. A dare notizia del dramma che si è consumato domenica è un servizio di cronaca pubblicato su Il Giornale di Vicenza.