“Gatto sul tetto che scotta” salvato dai pompieri. Poi spunta la proprietaria, che ringrazia

E’ durata lo spazio di un manciata d’ore l’avventura del gatto-scalatore Kiko, salito fin sul tetto – e fin qui per i felini pelosi non è proprio una novità – di un’abitazione di Arzignano ma per poi rimanere intrappolato tra le grondaie a fianco di un comignolo, rischiando di finire “affumicato”.

Un bravo a chi l’ha notato – non girandosi dall’altra parte – e si è poi preso la briga di fare subito una segnalazione alle autorità locali, e ancor più ai vigili del fuoco del distaccamento dell’Ovest Vicentino. L’intervento è andato a buon fine, ed è stato richiesto da via Bonazzi, a due passi dalla scuola media “Zanella”.

Saliti in trio in alto con le dovute accortezze, fino a raggiungere il furbo animaletto in serio pericolo sul tetto, portando con loro un trasportino dove è stato adagiato una volta liberato. Non potendo individuare i proprietari del micio, lo stesso è stato affidato agli amici dei quattro zampe che si mettono ogni giorno a disposizione del canile di Arzignano, mentre nel contempo i social media sono divenuti canale di risonanza utile per rintracciare il proprietario del gattino. Gatto che si vedeva essere ben curato, non un randagio.

E’ risultato di proprietà di una donna arzignanese residente poco lontano dal luogo del salvataggio effettivo del simpatico micetto dai colori bianco e nero, in breve tempo quindi tornato a casa. La proprietaria, con un post pubblicato sul gruppo Facebook da dove più di un utente ha contribuito a diffondere l’appello, ha ringraziato pubblicamente tutti coloro che si sono prodigati oggi per portarlo in salvo e accudirlo.