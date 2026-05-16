Recesso da ViAmbiente, il confronto si sposta in municipio: lunedì il Consiglio comunale

Si tiene lunedì sera a Schio il Consiglio comunale urgente, richiesto dalle opposizioni di centrosinistra con all’ordine del giorno il ritiro in autotutela della delibera relativa al recesso da ViAmbiente, la società partecipata per la gestione del ciclo dei rifiuti.

Una mozione che rischia di far emergere le divisioni interne alla maggioranza. Per uscire dall’angolo, Le liste di maggioranza Noi Cittadini e Civita llunedì 18 maggio alle 18.30, ha calendarizzato una seconda mozione, che chiede l’approvazione delle linee guida nella trattativa con ViAmbiente.

“Ringraziamo sinceramente il centrosinistra scledense per aver richiesto un consiglio comunale urgente”, esordiscono i portavoce dei due gruppi di maggioranza. “Questa è per noi l’occasione ideale per fare ulteriore chiarezza: il recesso non è mai stato un capriccio,

ma l’ultima strada percorribile di fronte a una totale assenza di politiche di condivisione all’interno dell’assemblea di AVA. Oggi vogliamo essere costruttivi, ma senza rinunciare alla dignità della nostra città”. “Non possiamo accettare supinamente atti di forza o costrizioni normative che calpestano la storia di Schio – continuano i rappresentanti -. Schio merita rispetto e ha il diritto di contare. Le controparti hanno il dovere morale di ascoltarci, non solo di imporci fusioni a tavolino”.

Infine, un appello alle minoranze: “Auspichiamo che il centrosinistra comprenda le sensate ragioni che stanno alla base dei nostri ragionamenti. Sarebbe un segnale di grande maturità politica se ritirassero la loro mozione per unirsi alla nostra. Solo uniti possiamo garantire che Schio non venga isolata o penalizzata. Facciamolo per la nostra città, per i nostri cittadini e per l’ambiente”. “È il momento della responsabilità – concludono -. Chiediamo a tutto il Consiglio di darci mandato per trattare una pace che sia onorevole e vantaggiosa per Schio, non un semplice ritorno al passato senza garanzie”.

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