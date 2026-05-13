Trenta giovani e un viaggio: al Civico va in scena Naôs, il domani visto dai ragazzi

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Partire per un viaggio verso un mondo migliore e quel viaggio immaginarlo, sognarlo, rappresentarlo. E’ quello che hanno fatto trenta adolescenti, coinvolti per 7 mesi nel progetto di Campus Company e realizzato dalla Fondazione Teatro Civico e dal Comune di Schio in collaborazione con gli Istituti Secondari di II grado.

Appuntamento domenica 17 maggio alle 18.30 con “Naôs”, la fine del viaggio, portata in scena dai giovani, che faranno vivere il viaggio attraverso il loro sguardo.

Prende forma infatti sul palcoscenico la partenza per un viaggio necessario alla ricerca di un mondo diverso, di un futuro migliore. Per sette mesi, più di 30 ragazze e ragazzi dai 14 ai 20 anni, sotto la guida della regista e formatrice professionista Ketti Grunchi e di Delfina Pevere hanno esplorato il tema attraverso alcuni riferimenti letterari e artistici, antichi e contemporanei, per raccogliere visioni, aspettative e immaginazioni all’interno dello spettacolo.

Il percorso è iniziato a ottobre 2025 e si è sviluppato con un incontro settimanale al Teatro Civico, concludendosi con alcune sessioni intensive in cui i ragazzi hanno potuto sperimentare direttamente la vita e l’impegno in teatro. Negli ultimi anni, ogni edizione di Campus Company si arricchisce di esperienze diverse per offrire ai partecipanti una visione ampia e diversificata delle arti performative. Quest’anno hanno contribuito al percorso la danzatrice e coreografa Vittoria Caneva e l’artista Matteo Maffesanti con il collettivo di performer con disabilità Elevator Bunker. Attraverso questi incontri i partecipanti al laboratorio hanno approfondito i temi dell’inclusione e dell’accessibilità e sperimentato il proprio corpo in movimento.

Parallelamente al laboratorio teatrale si è sviluppato anche il percorso Campus Grafico rivolto alla classe 3AF dell’Iis “Tron Zanella Martini” condotto da Monica Fontana e dalla prof.ssa Maria Luisa Filippi Fermar con il professor Simone Sella e la collaborazione di Giulia Dalla Guarda. L’iniziativa ha accompagnato gli studenti nell’elaborazione di proposte artistiche per il manifesto dello spettacolo. Tra le oltre 20 tavole, è stata scelta quella dello studente Giovanni Benetti. Tutti i lavori prodotti saranno esposti nella mostra allestita nel foyer del teatro in occasione dello spettacolo.

Campus Company è parte del progetto “Cor(p)o civico – comunità, relazioni, pratiche, opportunità”, ideato da Fondazione Teatro Civico per le nuove generazioni, in collaborazione con il Comune di Schio e sostenuto da Fondazione Cariverona con gli sponsor dei progetti educativi Avis Altovicentino, Lions Club Schio, Giuseppe Luca Firrarello e Marco Giordan Fideuram Private Banker, Velvet Lenses e Farmacia alla Madonna Dr. Traballi. Campus Company è realizzato con il contributo di Camera di Commercio di Vicenza.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Per prenotare info@teatrocivicoschio.it, 0445 525577, 353 4463204 (solo Whatsapp), teatrocivicoschio.it.

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