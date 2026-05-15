Lotta al disagio adolescenziale, nelle scuole superiori arriva l’educatore di corridoio

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Educatore di corridoio: questa la nuova figura destinata a fare la sua apparizione in quattro scuole superiori di diversa tipologia e indirizzo di studi (due a Thiene e due a Schio). Un professionista che, nell’ambito di una sperimentazione pilota, avrà il compito di intercettare i giovani che vivono situazioni di disagio, povertà educativa e che sono a rischio di marginalità sociale. Tramite occasioni di incontro basate sull’ascolto attivo, l’educatore potrà comprendere i loro bisogni e interessi, per poter eventualmente proporre iniziative, spazi e opportunità di crescita e protagonismo già presenti sul territorio.

È la novità più significativa prevista nel piano triennale Libertà di essere, spazio per agire, promosso dall’Ambito Territoriale Sociale Ven_04 dell’Alto Vicentino, di cui Thiene è Comune capofila, assieme a diverse realtà territoriali. Un contenitore di iniziative rivolte alla popolazione giovanile nella fascia di età compresa tra i 14 e i 35 anni, e che godono di un finanziamento regionale di oltre 202 mila euro. “Con questo progetto – spiega l’assessora Anna Maria Savio – mettiamo al centro le aspirazioni dei nostri giovani, offrendo loro non solo strumenti, ma veri e propri spazi di protagonismo. Credo che la partecipazione attiva alla vita sociale e politica non sia solo un diritto, ma il motore necessario per costruire comunità più inclusive e aperte al futuro”.

All’interno del Piano sono stati individuati come Comuni Responsabili di progetto Schio, con le attività Comunity-Lab – Fuori l’energia! e Futuro in tasca, e Santorso con le attività Esperienze forti e Educatore di corridoio. A fare rete ci sono i 32 Comuni dell’ATS Ven_04, l’Azienda Ulss 7 Pedemontana, il Centro per l’Impiego e gli Istituti Scolastici Superiori. Ad essi si aggiungono Enti del Terzo Settore quali la Cooperativa Sociale Radicà e il Centro Vicentino di Solidarietà, individuati come soggetti erogatori delle attività. Libertà di essere, spazio per agire si concluderà a giugno 2028.

Comunity-Lab – Fuori l’energia! si propone di far riflettere sulle politiche e pratiche messe in atto con le generazioni in crescita e monitorare l’attuazione del Patto Educativo per l’Altovicentino. Futuro in Tasca, invece, è strutturato in moduli interattivi per rendere l’apprendimento pratico e coinvolgente con Workshop di “Finanza Sostenibile”, “Simulazione di Gestione del Budget”, incontri con esperti e creazione di contenuti. Esperienze forti, infine, si propone di creare delle opportunità di volontariato per i giovani, coinvolgendo le realtà sociali, ricreative, culturali e ambientali che già sono presenti e agiscono nel territorio.

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