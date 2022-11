Recuperate due e-bike rubate in distinti episodi, denunciato l’autore di uno dei furti

I carabinieri di Schio, impegnati nel controllo del territorio hanno portato a termine due operazioni con il fermo, e successiva denuncia, di un uomo per tentata rapina commessa nel territorio scledense. Il deferimento è scattato nei confronti del soggetto solo per uno dei due episodi. Si tratta di un cittadino straniero, N.A., che nel maggio scorso ha rubato una bicicletta e-bike del valore di oltre duemila euro.

I militari del nucleo operativo e radiomobile della stazione scledense dopo gli accertamenti di rito e la fase identificativa del sospettato hanno rinvenuto, tra i beni in suo possesso, la bici rubata sei mesi prima a Piovene Rocchette. A chiusura delle indagini il rapinatore è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza per ricettazione. Dopo aver chiuso la vicenda è iniziata la ricerca del proprietario del ciclo che in breve tempo si è presentato in caserma per poter riavere il mezzo rubato.

In un’altra operazione, portata a termine nei giorni scorsi, i carabinieri impegnati nel perlustrare uno stabile abbandonato nella zona del centro di Schio, hanno rinvenuto un’altra bicicletta e- bike, del valore di mille euro circa, in stato di abbandono. Dal controllo delle denunce effettuate dai cittadini, è risultata provento di furto il 2 novembre scorso in territorio scledense. Anche in questo caso, dopo aver individuato il proprietario, la bicicletta è stata restituita.