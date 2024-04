Robocup Junior, l’Itis De Pretto domina: si va ai campionati Europei e Mondiali

Nuove soddisfazioni per il De Pretto di Schio, protagonista di ottime performance a livello nazionale. L’ITIS cittadino ha infatti dominato le competizioni della RoboCup Junior 2024, dal 10 al 13 aprile, una gara dove i robot creati dagli studenti si sono cimentati in un percorso simulato di soccorso, destreggiandosi tra ostacoli e salvando vittime virtuali. L’istituto ha confermato così la sua eccellenza, mantenendo il titolo di campione nazionale nella categoria Rescue Maze e raggiungendo ottimi risultati anche nelle altre categorie.

Nella categoria Rescue Maze, primo posto per il team “SENSA SCHEI”, formato da Adrian Daniel Tuca, Martino Mendo e Riccardo Pivirotto della classe 5^DR. La loro performance è stata tale da garantire loro l’accesso ai campionati mondiali di RoboCup che si terranno a Eindhoven, in Olanda, dal 16 al 21 luglio.

Un altro riconoscimento notevole è stato il premio speciale per il miglior progetto, assegnato al team “SUSTI”, composto da Luca Leonardi, Kingsley Oscar Nii Okai, Cosmin Andrei Vasile e Andrea Griggio della classe 5^DR: per loro unl quarto posto in classifica che li qualifica agli europei di Hannover, in Germania, dal 13 al 16 giugno.

Nella categoria Rescue Maze Entry invece, il team “SIMIE”, composto da Simone Lighezzolo, Francesco Ceola, Michele Ceola ed Emanuele Dal Molin della 4^DR, ha ottenuto un meritato secondo posto: un successo che dimostra l’alta qualità del lavoro, qualificando così anche questo team ai campionati europei.

Soddisfazioni anche per i “SVEIA MACACHI”, con Marco Dal Castello, Mattia Guglielmi, Elide Zaffonti e Giovanni Grosset della 4^DR, che si sono distinti ottenendo il premio per il miglior progetto Rescue Maze Entry ed il quarto piazzamento di categoria. Anche il team “SBRINDOLONI” infine, partecipante nella categoria Rescue Line e composto da Giovanni Fabris e Simone dal Santo della classe 5^DR, ha dimostrato grande impegno e competenza con un buoni riscontri.

Successi che non solo confermano l’eccellenza dell’ITIS De Pretto nelle competizioni di robotica, ma sottolineano anche l’impegno dei docenti Cortiana, Marchiorato e Battilotti, pilastri di un programma che continua ad essere un fiore all’occhiello dell’istituto.

Il robot che abbiamo creato – spiega Marco Dal Castello, uno degli studenti in gara – serviva ad esplorare un labirinto in cui doveva identificare e fornire un kit di soccorso a delle potenziali vittime, rappresentate da delle croci rosse nel pavimento: capace di evitare le celle nere (che costituirebbero dei buchi) e di superare ostacoli di vario tipo. Il progetto strutturale è stato creato interamente da noi, prima disegnando i pezzi con software 3d e successivamente stampandoli con una stampante 3d: dal punto di vista hardware abbiamo assemblato il circuito utilizzando sensori (di distanza, di colore e un giroscopio) e schede programmate da noi (con linguaggi come python e linguaggio C) che comandano il tutto”.

E mentre l’istituto celebra questi trionfi, non si possono ignorare le sfide finanziarie che le competizioni internazionali implicano. Di qui l’appello alle aziende locali e alle organizzazioni che sono impegnate nel promuovere progetti tra i giovani: un supporto fondamentale il loro per permettere agli studenti di portare alto il nome della scuola sui palcoscenici globali.