Ruba nel supermarket, nella fuga colpisce un dipendente e un cliente. Denunciato 26enne

Un 26enne senza fissa dimora ma di fatto residente nell’Altovicentino da tempo è stato bloccato, indentificato e infine denunciato a piede libero dai Carabinieri della Compagnia di Schio dopo aver asportato del cibo confezionato in un supermercato della città. Si tratta di un cittadino marocchino, le cui iniziali sono A.Y., accusato di rapina impropria per il fatto commesso qualche giorno fa con l’aggravante di aver malmenato un dipendente del punto vendita e anche una seconda persona presente in quel frangente nel tentativo di aprirsi una via di fuga.

Il giovane nordafricano era entrato nel punto vendita apparentemente per compiere degli acquisti come un normale cliente, ma il suo fare sospetto aveva attirato le attenzione di un addetto alla sorveglianza che l’ha quindi tenuto d’occhio fino al suo approssimarsi all’uscita. Una volta constatato che l‘acquirente altri non era invece che un ladro, dopo che egli aveva con circospezione aggirato le casse, il dipendente dell’attività commerciale ha tentato di fermarlo, venendo malmenato in risposta.

Anche un cliente che si trovava sulla “via di fuga” del malvivente ha ricevuto un colpo per farsi largo, cercando di dare supporto all’addetto alla sorveglianza. Per entrambi si sono rese necessarie le cure del pronto soccorso, seppur per lesioni lievi giudicate guaribili in pochi giorni. Non risultano al momento denunce appunto per lesioni personale, che le due vittime del comportamento violento altrui potrebbero presentare comunque nei prossimi giorni, sia in sede penale che civile.

Il cittadino del Marocco è stato comunque rintracciato dai Carabinieri di Schio, sulla base delle descrizioni ottenute e del filmato di videosorveglianza che hanno permesso di risalire all’autore della rapina, raggiungendolo in poche ore e portandolo poi in caserma per gli atti da protocollare. Oltre a notificargli la denuncia, i militari dell’Arma scledense hanno anche recuperato intatta la refurtiva, riconsegnandola al responsabile del supermercato.