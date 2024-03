Due donne rubano sushi e altri alimenti all’Emisfero: fermate e denunciate. Merce da buttare

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grazie all’occhio attento di un addetto alla vigilanza e all’intervento della polizia di Stato nel pomeriggio di giovedì sono state fermate e denunciate due ladre di generi alimentari, le quali avevano fatto razzia di sushi, biscotti e cioccolatini nel supermercato Emisfero che sorge sulla strada regionale 111 a Vicenza. Siamo qui all’interno del Palladio, il grande complesso commerciale dell’area est del capoluogo berico.

Alla segnalazione con carattere di urgenza da parte del dipendente della filiale della catena della grande distribuzione ha riposto una pattuglia delle Volanti che ha preso in consegna le due malfattrici, trattenute dallo stesso addetto dopo che avevo oltrepassato l’area delle casse fingendo di non aver effettuato acquisti. Erano circa le 16.30 di ieri.

Tra i vestiti avevano occultato varie confezioni di cibo orientale e dolciumi assortiti da una 47enne e una 21enne che avrebbero agito in coppia, non pagati evidentemente, merce sugli scaffali per i clienti che costituivano una refurtiva per un valore approssimativo di 90 euro. Il tutto è stato restituito ma, in questo casi, le normative interne prevedono che questo tipo di alimenti vengano cestinati in quanto prodotti deperibili.

Le due donne, che non sarebbero parenti tra loro e cittadine italiane, nel tardo pomeriggio sono state trasferite negli uffici della Questura berica all’interno della Volanti, senza opporre resistenza. Dopo le procedure di identificazione, le due ″amanti del sushi″ hanno ricevuto una denuncia a testa per furto e sono state rilasciate a piede libero. Dalla Questura non è stato reso noto se si tratti di persone pregiudicate o incensurate, né altri dati sensibili.