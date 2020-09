Collisione scooter-auto, un 68enne rimane ferito sull’asfalto fino all’arrivo del Suem

Grave scontro tra due veicoli stamattina poco prima delle 10 sulla strada provinciale del Pasubio nell’Altovicentino, proprio prima del confine tra San Vito di Leguzzano e Schio. Coinvolti nell’incidente una Passat condotta da un 53enne di Trissino e uno scooter modello Kymco con in sella un maladense di 68 anni, soccorso per le ferite giudicate molto serie.

Quest’ultimo è stato ricoverato all’ospedale di Santorso con un codice rosso di massima urgenza, dove si trova tutt’ora ricoverato per accertamenti e valutare eventuali interventi a cui sottoporlo.

La chiamata di soccorso è stata raccolta e smistata dalla centrale operativa del 118 alle 9.50 di stamattina, illustrando come un uomo a bordo del motociclo necessitasse di cure immediate dopo la collisione e lo sbalzo sul manto stradale. Sul posto, in via Vicenza sulla strada Sp46, oltre all’ambulanza del Suem si è subito recata anche una pattuglia di agenti di polizia locale del consorzio Alto Vicentino. Toccherà a loro ricostruire quanto avvenuto negli istanti precedenti all’impatto, le cui dinamiche rimangono per ora riservate.

Il motociclo dopo la scivolata sull’asfalto è rimasto incastrato sotto il guardrail che delimita il lato della carreggiata. Per l’automobilista al volante della Passat – G.G. le sue iniziali fornite dal comando, residente a Trissino – non sarebbe stato necessario ricorrere a cure mediche, mentre per M.S., il conducente del veicolo a due ruote, le conseguenze del “botto” di natura fisica rischiano di metterlo a dura prova. In ogni caso, dopo il ricovero a Santorso sarebbe stato escluso il pericolo di vita, ferma restando la necessità di valutare il decorso in queste ore.