L’addio fra le lacrime ad Alessandro Munerato: “Il tuo amore lascia ricordi che nessuno può cancellare”

“Ciao Ale la tua morte lascia un dolore che nessuno può curare, ma il tuo amore lascia ricordi che nessuno può cancellare. Insieme a te è volato in cielo un pezzo del nostro cuore. Continuerà la tua memoria a vivere nei nostri cuori, sicuri che un giorno ci ritroveremo”. E’ il messaggio per Alessandro Munerato scritto oggi in un cartello dai suoi amici, che hanno accompagnato il pensiero, nel giorno del funerale, con un grande cuore riempito con le foto insieme ai suoi amici.

Sono stati in centinaia questa mattina – 3 ottobre – nella chiesa parrocchiale di San Vito di Leguzzano a stringersi attorno alla mamma Manuela, e poi ai parenti e agli amici e alle amiche per l’ultimo saluto al 27enne morto in un incidente in moto domenica scorsa sulla strada regionale Feltrina a Pederobba, in provincia di Treviso.

Insieme con Alessandro (che era figlio unico e aveva perso il padre a 15 anni), quel giorno c’era “l’amore della sua vita” (come era scritto nell’epigrafe): la fidanzata Sabrina, ancora ricoverata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. E fra tutte le testimonianze, fra le lacrime, la più toccante è stata proprio l’audio che Sabrina ha voluto registrare per salutarlo dal suo letto d’ospedale. “Oggi non posso essere lì con te – ha detto – per darti l’ultimo saluto, ti ho abbracciato per l’ultima volta domenica scorsa, ma sarai sempre vicino a me e ti porterò sempre con me in qualunque posto io vada”. Poi fuori, prima che il feretro si allontanasse, tanti palloncini bianchi sono stati liberati in cielo dai suoi amici di sempre.

