Patrimonio vicentino, dalla Regione un finanziamento per il recupero di sei edifici storici

Al via un massiccio lavoro di restyling di vecchi edifici nel vicentino. Con uno stanziamento di 438.145 euro la Regione Veneto ha dato il via libera ad un piano di recupero che riguarda sei gioielli dell’architettura della provincia di Vicenza, edifici storici e culturali che necessitano di manutenzione.

Salvaguardare il patrimonio e renderlo più accessibile alla comunità è lo scopo del finanziamento, comunicato da Morena Martini, consigliere regionale delegato.

I beneficiari del finanziamento sono enti locali e pubblici, che potranno così dare il via agli interventi che rientrano nel programma regionale volto a proteggere e valorizzare il patrimonio culturale e storico del Veneto, migliorando la fruizione pubblica e garantendo la sicurezza degli edifici.

A Thiene andranno 49.794,92 euro per la sistemazione della copertura della Galleria d’Arte Moderna. 100mila euro sono stati destinati al miglioramento strutturale e messa in sicurezza dell’ex cinema comunale di Lusiana Conco, mentre a San Vito di Leguzzano 100mila euro sono stati stanziati per l’ampliamento del Museo del legno con ristrutturazione di edifici esistenti.

48.750 euro andranno al Comune di Caldogno per la manutenzione straordinaria del coperto della biblioteca in via Zanella, 78mila euro a Noventa Vicentina per il restauro e la valorizzazione delle barchesse di Villa Barbarigo e 61.600 euro sono stati stanziati per il restauro conservativo dei locali al secondo piano di Palazzo Pisani di Lonigo.

“Si tratta di una notizia importante – ha commentato Morena Martini,– perché alcune strutture che aspettavano da tempo l’avvio dei lavori potranno finalmente partire con i progetti di riqualificazione”.

