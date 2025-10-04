Cinema e tv in lutto: è morto Remo Girone, aveva 76 anni
La sua carriera nella settima arte. Nato ad Asmara, capitale dell’Eritrea il primo dicembre 1948, Remo Girone iniziò a recitare giovanissimo. La sua grande passione per la recitazione lo spinse ad abbandonare gli studi di Economia e Commercio per entrare nell’Accademia di arte drammatica “Silvio d’Amico”. Esordì sul grande schermo nel 1972 con il film “Roma rivuole Cesare”, del regista ungherese Miklòs Jancsò. Nel 1977 il suo primo ruolo da protagonista ne “Il gabbiano” di Marco Bellocchio.
Gli altri ruoli storici interpretati da Remo Girone. Memorabile la sua interpretazione di Enzo Ferrari nel 2019 in “Le Mans ’66-La grande sfida”, per la regia di James Mangold. Un film che lo portò all’attenzione del pubblico internazionale. Sul fronte vita privata, Remo Girone ha vissuto una lunga storia d’amore con l’attrice Victoria Zinny, sua compagna di vita. La sua esistenza è stata segnata anche da momenti difficili come quando durante le riprese de “La Piovra” lottò contro un tumore riuscendo a sconfiggerlo.