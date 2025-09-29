La morte del padre, la passione per le moto: chi era Alessandro Munerato, morto ieri a Pederobba

Era un grande appassionato di viaggi sulle due ruote e di moto sportive, Alessandro Munerato, operaio 28enne residente a San Vito di Leguzzano (e nato a Thiene) morto ieri pomeriggio verso le 16,30 a Pederobba (Treviso), in un tratto rettilineo della strada regionale 348 Feltrina, in un violento frontale fra la sua moto e un’auto.

L’incidente è avvenuto a poca distanza dal confine con la provincia di Belluno, all’altezza del locale cementificio. Secondo una prima ricostruzione da parte delle forze dell’ordine intervenute, sembra sia stato l’automobilista della Volkwagen Golf – un 22enne residente a Caerano San Marco (Treviso), che viaggiava verso Pederobba – ad aver invaso la corsia di marcia opposta nella quale viaggiavano il 28enne e una ragazza di 22 anni – S.S., originaria di Campobasso – ora in gravissime condizioni (ma stabile) all’ospedale di Treviso, dove è stata portata in elicottero.

La Golf, dopo aver sbandato, ha abbattuto il guardrail ed è arrivata come un proiettile sulla moto, che avanzava spedita nel rettilineo. Il 28enne vicentino è morto sul colpo. Alla base dell’invasione di corsia potrebbe esserci un colpo di sonno, un sorpasso o una distrazione fatale.

A San Vito di Leguzzano e lo scledense la tragedia sta suscitando un grande cordoglio e rabbia per una vita falcidiata così giovane e una famiglia a cui in passato non erano stati risparmiati altri lutti: Alessandro, operaio nella zona di Schio, era figlio unico e aveva perso il padre dodici anni fa, quando era solo quindicenne. Per la mamma ora, dopo quel primo lutto, un’altra terribile realtà: trovare la forza e l’affetto per andare avanti da sola.

