Un regalo per le mamme: con il grembiulino Siggi arriva il video corso di benessere

Un regalo per le mamme che hanno bambini piccoli e non hanno tempo per sé stesse. Un video corso in regalo con i grembiulini per la scuola è l’idea nata a Roberta Marta, titolare e direttrice del marketing Siggi Group, che ha chiesto la collaborazione di Barbara Canal, professionista olistica specializzata in tecniche di massaggio e aromaterapia e ideatrice del metodo Wow.

L’idea è nata da una domanda molto semplice che Roberta Marta si è posta: “Chi è il nostro target?” La risposta è arrivata in modo semplice: “Il grembiulino viene acquistato dalla mamma ed è a lei che vogliamo parlare”. La fascia d’età considerata va dai 3 ai 10 anni. Un periodo bellissimo, ma anche estremamente intenso. “Gestire bambini piccoli dà gioia e grandi soddisfazioni, ma anche problemi – ha spiegato Barbara Canal – Molte mamme si sentono in colpa perché non riescono a fare tutto, faticano a trovare un equilibrio tra figli, famiglia, lavoro e faccende domestiche, e spesso non hanno il supporto che meriterebbero”.

“Abbiamo deciso di fare un regalo proprio a loro, per sostenerle nei momenti di difficoltà”, ha evidenziato Roberta Marta. Il grembiulino Siggi porta con sé un cartellino a forma di cuoricino con scritto “E’ l’ora della mamma”. Nel cartellino c’è un qr code che contiene il video. Il video dura 25 minuti, un tempo ritenuto adeguato per “chi non ha tempo”. Il corso si può fermare e poi far ripartire, per poterlo completare quando possibile. Il video eventualmente si trova anche nel sito di Siggi group e nel sito personale di Barbara Canal. Un video di benessere alla portata di tutti, per trovare un piccolo momento per sé.

“Se c’è una frase che accomuna tutte le mamme, è una sola: ‘Non ho tempo’, ha sottolineato Barbara Canal, che partendo proprio da questa criticità, ha sviluppato il video, accessibile a tutti. Pochi minuti, in grado di dare la svolta alla giornata a donne che sono sempre di corsa, in bilico tra un lavoro e l’altro. Donne che devono imparare che devono darsi delle priorità e devono fare le cose una alla volta.

L’idea è quella di non togliere tempo alla giornata, ma di dedicare un po’ di tempo a sé stesse, per poi fare meglio anche tutto il resto. Il titolo del corso è “È l’ora della mamma”, ma il messaggio di benessere è universale. Il percorso è infatti perfetto anche per zie, nonne, baby sitter e per tutto il mondo maschile che condivide la bellissima e faticosa avventura di crescere un bambino.

E se non si ha la necessità di acquistare il grembiulino? Nessun problema. Siggi Group ha pensato a tutti: chi non compra il grembiulino potrà comunque trovare e accedere al corso direttamente sul sito ufficiale di Siggi Group.

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