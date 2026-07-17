Calciomercato: Celik passa alla Juventus. Rabbia della Roma

Con una mossa rapidissima e rimasta segreta fino alle visite mediche al JMedical, la Juventus mette a segno un colpo a sorpresa di grandissima rilevanza strategica, ridisegnando le gerarchie delle fasce in Serie A.

Il nome in copertina è quello di Zeki Çelik. Il terzino turco classe 1997, svincolato dopo l’esperienza alla Roma, sembrava ormai a un passo dal firmare il rinnovo contrattuale con il club giallorosso. Il direttore sportivo della Juventus, Ricky Massara, ha orchestrato un blitz di mercato, trovando l’accordo totale con il calciatore sulla base di un contratto triennale fino al 30 giugno 2029. L’ex Roma ha già svolto le visite e firmato l’accordo.

In casa giallorossa l’addio improvviso del turco ha imposto un cambio di piani immediato. Il club capitolino si è riversato subito sul mercato per regalare al proprio tecnico un sostituto all’altezza sulla fascia destra: i fari sono adesso puntati sui profili di Nahuel Molina dell’Atletico Madrid e Dodô della Fiorentina. Parallelamente, la Roma accelera per definire in tempi brevi l’acquisto dell’esterno offensivo olandese Crysencio Summerville, individuato come priorità assoluta per la trequarti.

Non solo Juventus e Roma, le altre piazze del campionato si muovono freneticamente per puntellare le rispettive rose: il Como è vicinissimo alla chiusura di un colpo da novanta per la difesa, portandosi a un passo dal centrale inglese Trevoh Chalobah del Chelsea. Asse tra Atalanta e Sassuolo: l’imminente trasferimento del giovane talento Alajbegovic alla Dea promette di scatenare un effetto domino, sbloccando definitivamente il passaggio di Daniel Maldini ai neroverdi.