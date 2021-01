Bollettino Ulss 7, calo sensibile di nuovi contagi e pazienti Covid negli ospedali

Il report giornaliero offerto da Ulss 7 Pedemontana muta nella grafica e nella gamma di informazioni aggiornate ma, ciò che più importa, conferma il trend di frenata relativa sulle cifre più indicative che misurano la diffusione del coronavirus in questo primo scorcio di 2021. I casi da inizio pandemia nel bacino di riferimento ha oltrepassato le 22 mila unità, ma con un incremento “minimo” almeno tra i dati di fine autunno e inizio inverno, un +51 che abbassa la media degli ultimi giorni, pur tenendo presente il week end festivo.

Scende anche il numero dei pazienti ricoverati, in tutto al pomeriggio di ieri erano 182, di cui 12 in terapia intensiva da covid-positivi e 170 nelle aree dedicate alle malattie infettive nei vari poli sanitari e ospedali di comunità.

La curva che mostra l’andamento sul dato forse più saliente per misurare la “densità” dell’epidemia, quello sugli attualmente positivi (persone in isolamento domiciliare più ricoverati), si conferma in costante ribassamento, 3.735 secondo il report, circa un migliaio abbondante in meno rispetto all’Epifania, anche qui tenendo presente l’attendibilità da confermare nei prossimi giorni degli aggiornamenti della domenica. Sono stati processati 2.713 tamponi nelle ultime 24 ore di misurazione.

Con i 51 nuovi nominativi registrati salgono a 22.049 per la precisione i casi di positività complessivi riscontrati in Altovicentino, zona del Bassanese e Altopiano dei 7 Comuni dalla scorsa fine di aprile 2020. Di questi 390 sono i deceduti in ospedali – il dato non tiene contro dei lutti nelle case di riposo – con correlazione di causa di morte legata al Covid-19 (1,8% sul totale) sempre nel territorio di competenza dell’azienda sanitaria “Pedemontana”. La stragrande maggioranza (292) sono morti nel Covid-Hospital della prima ondata di Santorso, gli altri decessi ospedalieri a Bassano (54), Asiago e Marostica (24 + 20).

OSPEDALI. Nei nosocomi gestiti da Ulss 7 si trovano ricoverate a ieri in tutto 451 pazienti, di questi come detto 182 affetti da Covid-19 (attualmente) e la parte restante per altre patologie. Tutti i malati più gravi positivi si trovano in assistenza intensiva nel reparto rianimazione speciale di Santorso (in 12), oltre a 107 uomini e donne alle prese con il morbo asiatico nelle stanze degli ex reparti ordinari loro dedicati. Al San Bassiano rimangono in 18 (oltre a 276 “ordinari”), 9 ad Asiago (più 45) e e 36 in tutto (24+12) nelle strutture dedicate ai positivi in via di guarigione di Marostica e Montecchio Precalcino “La Decima” dove non ci sono malati diversi.