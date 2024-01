Camper a fuoco, esplodono delle bombole: paura fra le case – VIDEO

Momenti di paura attorno alle ore 14 per alcuni forti boati sentiti da molti abitanti di Santorso: un camper ha preso fuoco e sono esplose alcune bombole Gpl presso un’abitazione in via Riccio. Dalle prime informazioni non ci sarebbero feriti.

Oltre alle fiamme, un’alta colonna di fumo si è alzata ed è stata visibile a lungo a chilometri di distanza.

Sul posto sono all’opera i vigili del fuoco di Schio, accorsi immediatamente.