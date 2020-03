Donati già 86 mila euro all’ospedale Alto Vicentino. Al via raccolta fondi per tutta l’Ulss 7

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

All’appello alla solidarietà lanciato dai sindaci dell’Alto Vicentino in favore dell’ospedale di Santorso, sotto pressione per l’epidemia da nuovo Coronavirus, hanno già risposto in 297: privati cittadini, associazioni e imprese. L’importo finora raccolto ammonta a 86.520 euro. Lo rende noto Franco Balzi, sindaco di Santorso e presidente del Comitato dei sindaci del Distretto 2: facendo seguito all’impegno assunto all’avvio della campagna di rendicontare con la massima trasparenza ha fornito oggi i primi risultati della risposta all’appello dei primi cittadini che fanno riferimento al territorio thienese e scledense.

“Ringrazio tutte le persone che generosamente hanno contribuito a questo importante risultato – sottolina Balzi – che consentirà di far fronte a molte importanti esigenze del territorio e dell’ospedale. Sollecito a proseguire in questo sforzo solidale: chi lo desidera potrà fare da oggi riferimento alliniziativa in capo alla Fondazione di Comunità Vicentina, che opera a livello trasversale su tutta l’Ulss 7 Pedemontana”.

E infatti tutti i sindaci dell’Alto Vicentino, del Bassanese e dell’Altopiano di Asiago hanno deciso di stare al fianco di medici e infermieri, che ogni giorno lottano per salvare la vita ai propri pazienti, raccogliendo risorse a favore dell’azienda sanitaria di riferimento. La campagna ha lo scopo di aiutare l’Ulss 7 nell’acquisto di dispositivi utili a fronteggiare le urgenze, dispositivi che torneranno utili anche in futuro.