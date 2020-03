Covid-19, al San Bortolo nuovo decesso. Veneto, 980 ricoveri e diecimila in quarantena

Ore 10. Nuove decesso collegato all’epidemia da nuovo Coronavirus all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Lo segnala il bollettino consueto della Regione tramite l’Azienda Zero (19 marzo ore 8). Salgono così a 12 le morti in provincia di Vicenza.

Nel giro di poco più di dodici ore è salito anche il numero dei ricoveri, in tutto 119: 24 a Santorso (+3), 17 a Bassano (invariato), ben 22 ad Asiago (+11), 48 a Vicenza (-2), 8 a Noventa (+4, qui vengono portati i pazienti del San Bortolo in fase di regressione della malattia, prima delle dimissioni). Di questi, 26 sono in terapia intensiva (22 a Vicenza, 3 a Bassano, 1 a Santorso, che fino a ieri non aveva pazienti in condizioni gravi). 14 a questa mattina i dimessi dal San Bortolo e 4 dall’ospedale dell’Alto Vicentino.

Salgono in Veneto anche i casi di tamponi positivi al Covid-19: sono 100 in più rispetto a ieri sera, per un totale di 3.484. Cresciuto a 115 anche il numero dei morti in regione: due più di ieri sera. 990 i ricoverati, di questi 209 in terapia intensiva (+8). A ieri sera, erano ben 10.124 nella nostra regione le persone in isolamento a domicilio. La provincia con maggior numero di contagi registrati rimane Padova, seguita da Verona, Treviso, Venezia, Vicenza, Belluno e Rovigo. Fra le buone notizie, quella che da una settimana a Vo’ Euganeo, primo focolaio, non si registrano nuovi casi di contagio.