Scalatore vola in parete sul Baffelan: portato in salvo con l’elisoccorso

Elicottero in azione poco dopo mezzogiorno sul Baffelan, nel territorio di Valli del Pasubio, a causa di un alpinista primo in cordata caduto per qualche metro al penultimo tiro della Via del Piacere. L’uomo ha riportato per fortuna ferite non gravi.

Attorno alle 12.20 la Centrale del Suem ha infatti allertato il Soccorso alpino di Schio: un 52enne di Isola Vicentina era caduto dopo che si era staccato un appiglio, finendo sopra la sosta alla base di un camino.

Mentre una squadra si metteva a disposizione al Rifugio Balasso per eventuali necessità di supporto, l’elicottero di Verona emergenza, individuato il punto dell’incidente, ha recuperato l’infortunato, che ha riportato un sospetto trauma alla caviglia e una botta sul fianco. Dopo averlo sbarcato al Balasso, l’eliambulanza è poi tornata in una seconda rotazione a prendere anche il compagno, che aveva lanciato l’allarme. L’alpinista ha poi deciso di dirigersi con i propri mezzi al pronto soccorso.