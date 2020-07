Neurologia a rischio. Cunegato “2 medici su 8 a Santorso”

E’ il candidato alle elezioni regionali Carlo Cunegato (Il Veneto che Vogliamo) a riportare all’attenzione il tema del reparto di Neurologia di Santorso, pericolosamente a corto di medici.

“La storia del declino della sanità nell’Alto Vicentino sembra non finire mai – attacca lo scledense Cunegato – ora è il reparto di Neurologia a vivere una crisi devastante. Già prima del Covid a Santorso c’erano solo 4 specialisti neurologi sugli 8 previsti. Adesso 2 medici stanno andando via, di conseguenza ci troveremo con un quarto dei necessari. Poiché anche Bassano è in difficoltà, dal 1 Luglio spesso c’è, dalle 16 alle 20, un solo neurologo in servizio per un territorio di 370mila abitanti! Mentre di notte i pazienti con problemi neurologici vanno a Vicenza, perché non c’è un neurologo né reperibile né di guardia né a Santorso, né a Bassano. Inaccettabile”.

“Siamo fortemente preoccupati, poichè temiamo che la crisi del personale possa determinare la chiusura della Stroke Unit di Santorso – prosegue Cunegato – Questa preoccupazione ci impone di intervenire prima che sia troppo tardi. Quando si verifica un ictus, quel che conta è la rapidità di intervento. “Time is life”, si dice, ed è proprio così. Si deve intervenire entro pochissime ore con interventi specifici farmacologici e di chirurgia endovascolare, da effettuarsi in centri specializzati, con personale adeguatamente formato”.