Per il dopo Balzi si prenota Baù: “Giovani e condivisione: nostro gruppo aperto a tutti”

Scalda i motori la campagna elettorale di Santorso dove dopo 10 anni di mandato, pur con la possibilità di un terzo quinquennio da primo cittadino arrivata al fotofinish, Franco Balzi ha annunciato il suo addio ritenendo esaurita l’esperienza che lo riguarda. Una lunga parentesi civica che potrebbe però trovare una naturale prosecuzione nella figura di Giorgio Baù, già consigliere e oggi vicesindaco oltre che assessore al bilancio.

“In questo impegnativo cammino – spiega presentandosi il manager con laurea in relazioni internazionali ed un master in business administration al Cuoa di Vicenza – è per me essenziale la presenza dei più giovani, veri motori del cambiamento, capaci più di altri di rendere Santorso un luogo vivace e attrattivo: per loro le porte sono e saranno sempre aperte. Vorrei rendere il nostro Municipio un luogo dove ognuno, sia come singolo sia come rappresentante di un’associazione o di una categoria, possa sentirsi accolto e libero di esporre le proprie idee e i propri progetti, di portare il suo contributo costruttivo e, perché no, di evidenziare quando necessario le criticità da risolvere.

I diversi tavoli di lavoro avviati già nel settembre scorso stanno ultimando la stesura delle proposte sui temi cruciali per la nostra comunità per i prossimi anni. Questi contenuti saranno proposti a breve in alcuni incontri di zona, arricchiti dalle idee e proposte da parte di chi queste zone del paese le vive quotidianamente, integrando questo mosaico di partecipazione”.

Partecipazione attraverso incontri di quartiere, il centro diurno e nuovi progetti legati all’edilizia scolastica sono le prime anticipazioni di un programma ancora in costruzione nel segno del civismo: “Al termine di questo percorso preparatorio – conclude Baù – prenderà quindi piena forma il nostro programma elettorale, frutto di un reale coinvolgimento della cittadinanza, che presenteremo all’intera comunità orsiana.

Come forza politica restiamo aperti al dialogo con tutti coloro che vorranno apportare miglioramenti e integrazioni al programma stesso”.

Non si sbottona invece, almeno per il momento, la controparte che vedrebbe nell’attuale minoranza capeggiata da Gabriele Facci, la culla di una possibile alternativa: “Sono in corso da tempo dei contatti molto positivi – spiega lo stesso consigliere – e degli incontri propedeutici alla costruzione di un percorso condiviso che porti ad una lista fatta di volti stimati, persone conoscitrici del paese che potranno dare molto a Santorso sotto tutti i punti di vista. Nelle prossime settimane formalizzeremo il tutto e presenteremo la nostra proposta ai cittadini”.