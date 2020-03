Raccolta fondi ospedale Santorso, superati i 110mila euro

Sono 387 le donazioni fatte finora a favore dell’ospedale di Santorso nella raccolta fondi organizzata dai 32 comuni del distretto 2 – Alto Vicentino, per un totale di 110.518 euro.

“A distanza di una settimana dall’avvio della campagna di raccolta fondi, è il momento di fare un primo bilancio – spiega Franco Balzi, Presidente del Comitato dei Sindaci dell’Alto Vicentino – voglio per prima cosa ringraziare ad uno ad uno tutti i 387 donatori che hanno contribuito a raccogliere in pochi giorni l’importo complessivo di 110.518 euro.

Tra i tanti mi permetto di sceglierne due: Veronica, bambina che frequenta le scuole elementari di Santorso, che ci ha messo a disposizione i suoi preziosi 10 euro; e Ambrogio Dalle Rovere, titolare dell’azienda Sinv, importante realtà imprenditoriale dell’alto vicentino, che con la sua donazione di 35 mila euro permetterà l’acquisto di 2 ventilatori polmonari per l’ospedale di Santorso”.



“Sono solo due esempi, che possono essere di stimolo per ciascuno di noi per fare altrettanto nei prossimi giorni – conclude Balzi – chi intende contribuire può farlo con un bonifico sul C/C intestato al Comune di Santorso, il codice IBAN è IT 19 C 02008 88380 000003467752,indicando la causale ‘COVID 19’.